الشاعرة تكتب روايتها الأولى.. سبايا، راية سوداء ورقصة طير

2021/01/22 | 19:46 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستضيف جمال بدومة في حلقة جديدة من برنامج "ثقافة" الشاعرة والروائية العراقية المقيمة في الولايات المتحدة دنيا ميخائيل، للحديث عن أعمالها وتجربتها الروائية، وتحديدا رواية "وشم الطائر" الصادرة عن دار الرافدين.

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