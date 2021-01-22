إلى من هتفوا

2021/01/22 | 19:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبد الكاظم حسن الجابري

"وين وين وين الملايين كلها جذب تلطم عل

حسين" هذا الشعار اطلقته فتاة ملثمة في

نفق ساحة التحرير, وهي تقود مسيرة من

الشباب والشابات خلال تظاهرات تشرين

عام 2020.

كانت الفتاة

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