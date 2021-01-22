المالكي يدعو الى فتح “تحقيق شامل” حول الاحداث التي شهدتها بغداد يوم أمس

2021/01/22 | 19:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الجمعة، الى فتح “تحقيق شامل” حول الاحداث التي شهدتها العاصمة بغداد يوم أمس، وتنفيذ “العقوبة الشديدة” بحق المقصرين. وقال المالكي في تدوينة، تابعها “النور نيوز”، أدعو الى انزال العقوبة الشديدة بحق من يثبت عليه التقصير في واجبه الأمني من المسؤولين العسكريين والامنين”، مضيفا”أدعو الحكومة الى …

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