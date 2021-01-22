توقعات الطقس: أجواء دافئة تعقب موجة قطبية ودرجات حرارة صفرية

2021/01/22 | 19:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد يشهد طقس العراق أجواءً باردة مصحوبة برياح شمالية الى شمالية غربية، لتتحول إلى اجواء أكثر دفئا خلال منتصف الاسبوع القادم، مع إمكانية هطول أمطار في المناطق الشمالية. وقال الراصد الجوي نائل العلي في تدوينة، تابعها “النور نيوز”، إن “مرتفعا جويا سيؤثر على البلاد، مسببا أجواء باردة مستقرة في عموم البلاد”، مبينا أنه”لا …

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