المرور: عدد المركبات في بغداد بلغ مليونين و500 الف مركبة

2021/01/22 | 19:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت مديرية المرور العامة، الجمعة، أن عدد المركبات في العاصمة بغداد بلغ مليونين و500 الف مركبة، فيما كشفت عن وجود خطة لتقليل الزحامات المرورية. وقال مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل في تصريح للوكالة الرسمية، تابعها “النور نيوز”، إن “عدداً كبيراً من المركبات دخل العاصمة بغداد بعد عام 2003 منها الحكومية ومركبات …

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