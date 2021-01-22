2021/01/22 | 19:58 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ناشط مدني من ذي قار: لم يعد بإمكان المحتجين المبيت في منازلهم.. والمحافظ: الأمن مستتب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/22 | 19:58.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناشط مدني من ذي قار: لم يعد بإمكان المحتجين المبيت في منازلهم.. والمحافظ: الأمن مستتب) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناشط مدني من ذي قار: لم يعد بإمكان المحتجين المبيت في منازلهم.. والمحافظ: الأمن مستتب) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناشط مدني من ذي قار: لم يعد بإمكان المحتجين المبيت في منازلهم.. والمحافظ: الأمن مستتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).