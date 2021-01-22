البطل الإشكالي شهادة - محمد علي سليمان

2021/01/22 | 20:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_علي_سليمان علاقتي مع الكتابة علاقة غريبة، كثيراً ما أبدأ القصة وأكتب منها عدة صفحات ثم يجف نبع الإلهام، وأكثر الأحيان أبقى أكثر من سنة أفكر بتلك القصة ولا أقدر أن أضيف حرفاً واحداً، تشعرني الورقة البيضاء بالخوف، وأظل أحدق بذلك البياض وقتاً طويلاً بلا جدوى.



ثم فجأة يزهر ربيع الكتابة في داخلي، وأبدأ العمل حتى تنجز القصة.



في أكثر الأحيان أبدأ من موضوع أحب الكتابة عنه، أو من حادثة يمكن أن تقوم عليها قصة، أو من ش ......





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