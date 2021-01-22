القبض على عدد من المتهمين بقضايا قتل وسرقات مختلفة في بغداد

2021/01/22 | 20:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الجمعة، القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة ضمن حصيلة ممارساتها الامنية خلال ال٢٤ ساعة الماضية.

وقالت المديرية في بيان صحفي، ان “مفارزها نفذت أربعة اوامر قبض بحق أربعة متهمين مطلوبين بجرائم قتل وفق احكام المادة ٤٠٦ ق.ع ضمن مكاتب مكافحة اجرام الاعظمية والكرادة والمدائن والبياع، كما تمكنت مفارز مكتبي مكافحة سرقة سيارات الكرخ والرصافة من القبض على متهمين اثنين عن جرائم سرقة سيارات وفق المادة ٤٤٢ ق.ع”.

واضافت المديرية، “فيما تمكنت مفارز مكاتب مكافحة اجرام المنصور والدورة والمحمودية من القبض على ثلاثة متهمين بالتزوير لقيامهم بعمليات تزوير لمستمسكات ومحررات رسمية وفق المواد ٢٩٢ و٢٩٨ و ٢٨٩ ق.ع، وتمكنت مكاتب مكافحة اجرام الشعب وباب الشيخ وحسينية المعامل والغزالية وحي العامل والصالحية من القبض على ستة متهمين بجرائم سرقات لدور سكنية ومحال تجارية ومطلوبين وفق المادتين ٤٤٦ و٤٤٢، فضلا عن القبض على (١٢) متهما لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك ضمن مكاتب مكافحة اجرام الزهور وبغداد الجديدة والكرامة والحبيبية والقدس والكاظمية وابي غريب والحرية والتاجي وفق المادة ٤٤٦ ق.ع”.

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