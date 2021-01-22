المالكي يدعو الى انزال العقوبة الشديدة بحق من يثبت عليه التقصير في واجبه الامني

2021/01/22 | 20:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الجمعة، الى انزال العقوبة الشديدة بحق من يثبت عليه التقصير في واجبه الامني من المسؤولين العسكريين والامنين.

وقال المالكي في تغريدة على تويتر، “ادعو الى انزال العقوبة الشديدة بحق من يثبت عليه التقصير في واجبه الامني من المسؤولين العسكريين والامنين”.

واضاف كما “ادعو الحكومة الى فتح تحقيق شامل لمعرفة ما اذا كان العمل الارهابي مدعوما او مخططا له من الخارج لاعادة ماكنة الارهاب في العراق”.

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