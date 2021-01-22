مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين

2021/01/22 | 20:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين "لويد أوستن" وزيراً للدفاع في إدارة الرئيس جو بايدن، مما يجعله أول رئيس للبنتاجون من أصل أفريقي.وصوت

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