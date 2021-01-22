"الكهرباء" العراقية تتخذ إجراءات لحماية الأبراج من الاستهداف المتكرر

2021/01/22 | 20:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة الكهرباء العراقية ضرورة تسيير طيران مسير لحماية مسار الأبراج من الاستهدافات المتكررة للطاقة.وأكدت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، أن الغاز المحلي أسهم بسد جزء كبير من النقص الحاصل في عملية استيراد الغاز الإيراني، بحسب وكالة …

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