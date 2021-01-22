بمشاركة 66 لاعباً.. تحديد موعد انطلاق بطولة السوبر بالكيك بوكسنك

2021/01/22 | 20:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

يحتضن نادي بيشمركة الرياضي في محافظة السليمانية و على قاعته الرياضية المغلقة بطولة السوبر بالكيك بوكسنك التي ينظمها الاتحاد المركزي للعبة في الثامن عشر من شهر شباط المقبل، بمشاركة ٦٦ لاعباً من جميع محافظات العراق و تستمر ثلاثة ايام.

وقال رئيس الاتحاد قاسم الواسطي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “البطولة ستشهد حضورا عربيا و اسيويا ، اذ سيحضر رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة فصلا عن رئيس رئيس الاتحاد العربي”.

و ثمن الواسطي “دعم و اهتمام الهيئة الادارية لنادي بيشمركة متمثلةً بنائب الرئيس محمود احمد مراد الذي أبدى استعداده الكبير للتعاون و تقديم كل متطلبات نجاح البطولة”.

و قدم رئيس اتحاد الكيك بوكسنك درع الاتحاد لنائب رئيس الهيئة الادارية لنادي بيشمركة تقديراً لموقفه المشرف و اهتمامه الكبير ببطولة الكيك بوكسنك.



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