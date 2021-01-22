رسميًا.. المالية النيابية تحدد موعد التصويت على موازنة 2021

2021/01/22 | 20:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية النيابية: التصويت على الموازنة خلال أسبوع أو أسبوعين

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