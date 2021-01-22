نائب يرد على شائعة إرسال عائلته لتقديم اللجوء في أميركا: حملة ضد ’تحالف الأمل’

2021/01/22 | 20:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفى النائب عن تحالف الأمل كاوة محمد، الجمعة، ما تم تدوله في وسائل التواصل حول طلبه اللجوء لعائلته في اميركا، معتبرا أنها "حملة مشبوهة" ضد تحالفه.

وقال النائب في تصريح تناقلته وسائل اعلام كردية، ترجمه "ناس كورد"، (22 كانون الثاني 2021)، إن "أبنائي وعائلتي سافروا إلى أميركا لغرض الدراسة، وأنا أمارس مهام النائب هنا وهذه الأخبار جزء من حملة مشبوهة ضد تحالف الأمل الكردي المُشكل حديثاً".

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