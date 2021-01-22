2021/01/22 | 20:07 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الجمعة، إلى فتح تحقيق شامل بشأن تفجيري ساحة الطيران وسط بغداد أمس.

وقال المالكي في تغريدة له على “تويتر” اطلعت عليها 7sky، “ندعو إلى انزال العقوبة الشديدة بحق من يثبت عليه التقصير في واجبه الامني من المسؤولين العسكريين والامنيين”.

كما دعا المالكي الحكومة الى “فتح تحقيق شامل لمعرفة ما اذا كان العمل الارهابي مدعوما او مخططا له من الخارج لاعادة ماكنة الارهاب في العراق”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالكي يدعو إلى فتح تحقيق شامل بتفجيري الطيران 7 SKY TV.

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