2021/01/22 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية النيابية تحدد موعد التصويت على موازنة 2021

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