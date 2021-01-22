استخبارات ديالى تعتقل 3 إرهابيين بناحية جلولاء

2021/01/22 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الجمعة، 22 كانون الثاني، 2021، بأن مديرية الاستخبارات العسكرية اعتقلت 3 إرهابيين في نايحية جلولاء.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عملية نوعية بقيادة مدير استخبارات ديالى اسفرت عن اعتقال 3 إرهابيين في قاطع ناحية جلولاء كان لهم دورا مباشرا بالعملية الإرهابية الاخيرة التي استهدفت محطات الكهرباء وراح ضحيتها عددا من القوات الأمنيه والمواطنين".

واضاف أنه "تم العثور بحوزتهم على مئات الجوازات والاف (الفسفورات)".

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