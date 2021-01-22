كركوك توقد الشموع على شهداء العراق

2021/01/22 | 20:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/نظم عشرات الشباب في مدينة كركوك وقفة بالتعاون مع الاعلام والاتصال الحكومي اوقدوا فيها الشموع ترحما على شهداء العراق الذين سقطوا يوم امس بتفجير ارهابي .وقال مراسل نينا ،ان الشباب احتشدوا بساحة المحافظة واوقدوا الشموع وحملوا اعلام العراق ./انتهى

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