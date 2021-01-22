2021/01/22 | 20:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أطاحت قوة امنية مشتركة بأخطر خلايا داعش النائمة شمال شرق بعقوبة .مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان قوة امنية مشتركة وباسناد من الحشد الشعبي تمكنت من الاطاحة بأخطر خلايا داعش النائمة في حوض حمرين شمال شرق بعقوبة والقبض على أفرادها .واضاف ان افراد الخلية الارهابية متورطون باعمال أجرامية .لافتا الى ان تنظيم داعش تعرض الى ضربة موجعة اخرى في المنطقة بعد تفكيك الخلية الارهابية ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة بأخطر خلايا داعش النائمة في حوض حمرين بديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطاحة بأخطر خلايا داعش النائمة في حوض حمرين بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).