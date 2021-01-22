2021/01/22 | 20:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت ألمانيا، الجمعة، الحكومة العراقية بتسليم أحد عناصر تنظيم "داعش" تم القبض عليه في العراق.

ونقلت صحيفة "شبيغيل"، اليوم الجمعة، عن مصادر مطلعة، أن "الحكومة الألمانية تصر على ضرورة أن يسلمها العراق العنصر المعتقل في "داعش"، المدعو دينيتس ب.، الذي ينحدر من أرض هيسن وسط ألمانيا ويحتجز منذ 3 سنوات في سجن شمال العراق".

وأوضحت الصحيفة أن "الرجل وصل في مارس 2016 رفقة زوجته، سيبيل ه.، إلى سوريا التي انتقل منها للعراق ونشط في أراض كان يسيطر عليها في حينه "داعش"، ليتم في صيف 2017 القبض عليه من قبل قوات كردية، وأصدر القضاء العراقي في 2020 حكما بالسجن عليه مدة 5 أعوام".وذكرت الصحيفة أن "السلطات العراقية لم تعلن حتى الآن ردها على مطلب ألمانيا حول ترحيل دينيتس ب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ألمانيا تطالب العراق بتسليم أحد عناصر 'داعش' المعتقلين لديه) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ألمانيا تطالب العراق بتسليم أحد عناصر 'داعش' المعتقلين لديه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).