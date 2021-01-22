2021/01/22 | 20:15 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفض سهم "إنتل" بنحو 9 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، رغم الإعلان عن نتائج أعمال فصلية تجاوزت التوقعات.

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