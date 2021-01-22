تويتر يكشف حقيقة الغاء الحساب الشخصي لخامنئي

2021/01/22 | 20:19 - المصدر: NRT عربية

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المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي

فوتو: ارشيف

منذ 29 دقیقة

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علق موقع "تويتر" الجمعة حسابا مرتبطا بالمرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وقالت شركة "تويتر"، اليوم، (22 كانون الثاني 2021)، إنها لم تعلق الحساب الشخصي للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، مضيفة أنها علقت حساب (خامنئي_سايت) المرتبط بخامنئي لانتهاكه سياسة "تويتر" المتعلقة بالتلاعب والرسائل غير المرغوب بها، وخاصة ما يتعلق بإنشاء حسابات مزيفة.

وكان الحساب المرتبط بخامنئي نشر اليوم الجمعة صورة لاعب غولف يشبه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، وتعهد بالثأر لمقتل قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني.

وحمل المنشور تصريحا لخامنئي في كانون الأول الماضي قال فيه إن "الثأر حتمي"، مجددا تعهده بالثأر قبل الذكرى الأولى لمقتل القائد العسكري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، في هجوم بطائرة مسيرة أميركية في العراق.

وحذف موقع "تويتر" في وقت سابق تغريدة لخامنئي قال فيها إن اللقاحات الأميركية والبريطانية الصنع لا يمكن الاعتماد عليها، وربما تهدف إلى "تلويث دول أخرى".

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