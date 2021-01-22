2021/01/22 | 20:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي، الجمعة، استعداد مجلس النواب على اجراء تعديل على قانون الانتخابات بشرط ان لايمس التعديل النظام الانتخابي والدوائر المتعددة.وأوضح الغزي، بحسب الإعلام الحكومي، أن “مجلس النواب مستعد لتعديل قانون الانتخابات اذا رغبت السلطة التنفيذية بذلك وقامت بالتنيسق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بهذا الخصوص”، مشيرا الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القانونية البرلمانية: تعديل قانون الانتخابات لا يتم إلا بهذا الشرط) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القانونية البرلمانية: تعديل قانون الانتخابات لا يتم إلا بهذا الشرط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).