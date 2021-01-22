المالكي يدعو الى انزال

2021/01/22 | 20:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري

المالكي، اليوم الجمعة، إلى فتح تحقيق

شامل بشأن تفجيري ساحة الطيران وسط

بغداد أمس.

وقال المالكي في تغريدة له على "تويتر"،

"ندعو إلى انزال العقوبة الشديدة بحق من

يثبت

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