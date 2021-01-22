تصريح جديد من المالية النيابية بخصوص موعد تمرير الموازنة

2021/01/22 | 20:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، ان التصويت على الموازنة سيكون خلال اسبوع أو اسبوعين.وقال عضو اللجنة النائب احمد حمه، بحسب الإعلام الرسمي، إن “اللجنة اجرت قراءة تفصيلية وتحليلية للمواد الموجودة في الموازنة وسيتم اتفاق جميع الوزارات والهيئات والمحافظين لدراسة البيانات والتخصيصات”.واضاف حمه أن ” اللجنة المالية وصلت الى النهايات لرفع قانون الموازنة […]

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