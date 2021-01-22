2021/01/22 | 20:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضامن دولي واسع مع ضحايا الإعتداء المزدوج تسبقه برقيات تعزية من قادة عرب وزعماء الجوار أكبر حملة تغيير تشهدها القوات الأمنية عقب فاجعة سوق الملابس بساحة الطيران بغداد – قصي منذر اجرى القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ، حملة تغيير كبرى في مفاصل القوات الامنية عقب اعتدائين ارهابيين مزدوجين استهدفا سوقا […]

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