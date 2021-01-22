2021/01/22 | 20:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غوغل يتشح بالسواد على ضحايا تفجير بغداد بغداد – الزمان وضع محرك البحث غوغل شارة سوداء أسفل مربع البحث تضامناً مع ضحايا التفجير المزدوج الذي وقع في سوق الملابس المستعملة بالقرب من ساحة الطيران ببغداد.وتظهر أسفل مربع البحث في غوغل شارة سوداء كتب عليها (ضحايا الاعتداءات في بغداد).

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