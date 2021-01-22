2021/01/22 | 20:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط مسافرين بحوزتهما أدوية ومستلزمات مخالفة للتعليمات مكافحة الإرهاب تطيح بخلايا داعشية خلال عملية ثأر الشهداء بغداد – الزمان أعلن جهاز مُكافحة الإرهاب إنطلاق عملية ثأر الشُهداء بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، لملاحقة فلول داعش والقضاء على العصابات الاجرامية.وقال اعلام الجهاز في بيان تلقته (الزمان) […]

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