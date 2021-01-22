جونسون: أدلة على أن فيروس كورونا المتحوّر في بريطانيا أكثر فتكا

2021/01/22 | 20:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تصريح يؤكد خطورة السلالة المتحورة من كورونا المستجد، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الجمعة، إن ثمة أدلة تؤكد أن الفيروس المتحور "أكثر فتكا".

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