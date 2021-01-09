2021/01/22 | 20:38 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تكليف اللواء الركن مالك عبد الرضا بمنصب نائب قائد عمليات بغداد (وثيقة) 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكليف اللواء الركن مالك عبد الرضا بمنصب نائب قائد عمليات بغداد (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكليف اللواء الركن مالك عبد الرضا بمنصب نائب قائد عمليات بغداد (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).