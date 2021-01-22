الكهرباء تعلن اتخاذ إجراءات لمنع استهداف أبراج وخطوط نقل الطاقة

2021/01/22 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

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أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، أن الغاز المحلي أسهم بسد جزء كبير من النقص الحاصل في عملية استيراد الغاز الإيراني ، فيما اشارت الى ضرورة تسيير طيران مسير لحماية مسار الابراج من الاستهدافات المتكررة للطاقة.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" استهداف الخطوط الرئيسة يربك عمل المنظومة الكهربائية ويؤثر سلبا على ساعات التجهيز".وتابع أن "الوزارة قامت بجملة من الاجراءات لمنع استهداف الابراج منها زيارة قائد الدفاع الجوي واعلام الجهات الرقابية والتنفيذية ولجان الطاقة والقطعات العسكرية الماسكة للارض ، مؤكدا ضرورة تسيير طيران مسير لحماية مسار الابراج والخطوط ونصب كاميرات حرارية على طول تلك المسارات لحماية تلك الابراج والخطوط من الاستهداف". وبشان الغاز الايراني اشار الى ان" انحسار اطلاقات الغاز الايراني اثرت بالمجمل على عموم المنظومة لاسيما على محطات بغداد والفرات الاوسط مقارنة بالمحافظات الجنوبية باعتبار ان تلك المحافظات لديها حقول غاز منتجة لغاز وطني تعتمده وزارة النفط وبالتالي اعتماد الجنوب على بعض الحقول الغازية أسهم بسد جزء كبير من النقص الحاصل في الغاز الايراني".

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