نائب يتهم ثلاث جهات بالتقصير في توفير مفردات البطاقة التموينية

2021/01/22 | 20:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اتهم عضو مجلس النواب، اسعد المرشدي، اليوم الجمعة، ثلاث جهات بالتقصير في تجهيز المواطنين بمفردات البطاقة التموينية، فيما اشار إلى أن هناك استجواب يعد لوزير التجارة بهذا الخصوص.

وقال اسعد المرشدي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارة التجارة قصرت كثيرا في عملها فيما يخص تجهيز مفردات البطاقة التموينية للمواطنين، وكذلك مستحقات الفلاحين".

وأضاف المرشدي، أن "وزارة المالية أيضا مقصرة في هذا الملف وكذلك مجلس الوزراء لكن وزير التجارة يتحمل المسؤولية لانه لم يطالب هذه الجهات بتخصيص مبالغ مالية كافية للفلاحين وكذلك للبطاقة التموينية".

واكد عضو مجلس النواب، أن "لجنة النزاهة النيابية استدعت وزير التجارة أكثر من خمس مرات ولم يحضر، وبالتالي تم جمع تواقيع برلمانية لاستجوابه داخل البرلمان".

وبحسب تقارير صحفية، يعتمد 90% من العائلات العراقية على مفردات البطاقة التموينية، فيما يوجد أكثر من 45 ألف وكيل يقومون بتوزيع مواد، أبرزها الرز والشاي والسكر، يضاف إليها الطحين الذي له شبكة توزيعية مستقلة.

وتغطي هذه المواد أكثر من 75% من المواد الغذائية التي تستهلكها الأسرة العراقية.

وعلى مدار الأعوام الماضية، انخفض دعم الحكومة لمفردات البطاقة التموينية تدريجياً.

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