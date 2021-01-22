2021/01/22 | 20:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أعلنت مديرية استخبارات ديالى القبض على / 3 / أرهابيين لتورطهم في هجمات ناحية جلولاء في المحافظة ..وذكرت المديرية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخه منه ان "قوة من استخبارات ديالى بقيادة مديرها العميد علي السوداني نفذت عملية نوعية باطراف جلولاء شمال شرق بعقوبة اسفرت عن القبض على ثلاثة ارهابيين كان لهم دور مباشر بالعملية الارهابية الاخيرة التي استهدفت محطات الكهرباء وراح ضحيتها عدد من القوات الامنيه والمواطنين بحوزتهم مئات الجوازات والاف (الفسفورات)./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على / 3 / أرهابيين لتورطهم في هجمات جلولاء الاخيرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على / 3 / أرهابيين لتورطهم في هجمات جلولاء الاخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).