تركيا تشن حملة اعتقالات لمشتبهين بالانتماء لداعش

2021/01/22 | 20:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أوقفت السلطات الأمنية التركية، 5 مشتبهين بانخراطهم في أنشطة ضمن صفوف "داعش"، في حملة متواصلة لمكافحة التنظيم.وذكرت وكالة الأناضول التركية:" ان قوات الدرك (الجندرمة) في ولاية كهرمان مرعش اوقفت اثنين من المشتبه فيهما،واثنين في مرسين ، وواحدًا في غازي عنتاب، بعد حصولها على معلومات تتعلق بتورطهم في أعمال ضمن صفوف "داعش".وأشارت قيادة الدرك في بيان ، الى أن بعض المشتبهين شاركوا في تهريب عناصر من "داعش" إلى أوروبا.وأوقفت القوات الأمنية، في وقت سابق اليوم، 14 شخصا (4 سوريين و10 عراقيين) على صلة بالتنظيم، في ولاية سامسون شمالي البلاد، بعد دهم 13 منزلا بشكل متزامن./انتهى7

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