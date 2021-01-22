العراق يدعو المغرب الى اعادة فتح سفارته في بغداد

2021/01/22 | 20:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع وزير الخارجية العراقية "فؤاد حسين" مع وزير خارجية المملكة المغربية ناصر بوريطة، يوم الجمعة، عبر تقنيّة الفيديو كونفرانس، فيما اكد على اعادة فتح...

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