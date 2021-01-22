الكهرباء تدعو إلى إدخال الطائرات المسيرة في حماية خطوط الطاقة

2021/01/22 | 20:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة الكهرباء، الجمعة، أن الغاز المحلي أسهم بسد جزء كبير من النقص الحاصل في عملية استيراد الغاز الإيراني، فيما أشارت الى ضرورة تسيير طيران مسير لحماية مسار الابراج من الاستهدافات المتكررة للطاقة. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “النور نيوز”، إن “إستهداف الخطوط الرئيسة يربك عمل …

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