المالية النيابية توضح بشأن تضمين قرار 315 الخاص بالعقود في الموازنة

2021/01/22 | 20:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، أن التصويت على موازنة 2021 سيكون خلال أسبوع أو أسبوعين. وقال عضو اللجنة النائب أحمد حمه في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “النور نيوز”، إن “اللجنة أجرت قراءة تفصيلية وتحليلية للمواد الموجودة في الموازنة وسيتم اتفاق جميع الوزارات والهيئات والمحافظين لدراسة البيانات والتخصيصات”. وأضاف حمه أن “اللجنة المالية …

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