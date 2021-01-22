ألمانيا تطالب العراق بتسليم أحد عناصر “داعش” المعتقلين لديه

2021/01/22 | 20:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي طالبت ألمانيا، الجمعة، الحكومة العراقية بتسليم أحد عناصر تنظيم “داعش” تم القبض عليه في العراق.ونقلت صحيفة “شبيغيل”، اليوم الجمعة، عن مصادر مطلعة، أن “الحكومة الألمانية تصر على ضرورة أن يسلمها العراق العنصر المعتقل في “داعش”، المدعو دينيتس ب.، الذي ينحدر من أرض هيسن وسط ألمانيا ويحتجز منذ 3 سنوات في سجن …

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