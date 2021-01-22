اعتقال ثلاثة ارهابيين في جلولاء

2021/01/22 | 21:04 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت استخبارات محافظة ديالى، اليوم الجمعة، القبض على 3 من منفذي هجمات جلولاء ومفجري محطات الكهرباء شمالي الناحية.

وقالت الاستخبارات في بيان، إن "قوة من استخبارات ديالى بقيادة مدير استخبارات ديالى العميد علي السوداني نفذت عملية نوعية في اطراف جلولاء واسفرت عن اعتقال 3 ارهابيين في قاطع ناحية جلولاء كان لهم دور مباشر بالعملية الارهابية الاخيرة التي استهدفت محطات الكهرباء وراح ضحيتها عدد من القوات الامنيه والمواطنين".

وأكد البيان "العثور بحوزتهم على مئات الجوازات والاف (الفسفورات)، واحيلوا إلى الجهات القانونية والقضائية".

PUKmedia استخبارات محافظة ديالى

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