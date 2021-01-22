غارات تركية على مواقع لـ

2021/01/22 | 21:04 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طائرات تركية قصفت مواقع لـ"الكردستاني"(الأناضول)

جدّد الطيران التركي، اليوم الجمعة، قصف مواقع تابعة لعناصر حزب "العمال الكردستاني"، في محافظة دهوك أقصى شمالي العراق، فيما أكد مسؤولون عراقيون كرد أن القصف تسبب أيضا بإصابة مدنيين.

ووفقاً لوكالات أنباء عراقية، فإن "الطائرات التركية قصفت نفقاً لحزب العمال في قرية كري شرق بلدة جمانكي التابعة لبلدة العمادية في دهوك"، مبينة أن "القصف طاول أيضاً مواقع لعناصر الحزب في البلدة ذاتها".

من جهته، قال مدير ناحية جمانكي آلند أمير، في تصريح لعدد من وكالات الأنباء، إن "القصف الجوي التركي الذي استهدف أطراف قرية (كري) التابعة لناحية جمانكي أسفر عن إصابة 3 مواطنين مدنيين بجروح خفيفة، كما أسفر أيضاً عن إلحاق أضرار بمنازل الجرحى".

وأشار إلى أن "الطائرات قصفت مواقع أخرى تابعة للحزب في منطقة كشان التابعة لناحية باتيفا في قضاء زاخو"، مبيناً أن "اشتباكات حدثت بين الجيش التركي ومسلحي حزب العمال في جبل خامتير بناحية دركار التابعة لقضاء زاخو، وأن الطيران التركي لا يزال يحلق فوق سماء تلك المنطقة".

ويأتي القصف بعد زيارة أجراها قبل عدّة أيام وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وعدد من القادة العسكريين الأتراك إلى العراق، التقوا خلالها رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وعدداً من المسؤولين العراقيين، وكان ملف حزب "العمال" على رأس مباحثاتهم.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد لوح، اليوم الجمعة، بالتدخل العسكري لطرد عناصر حزب "العمال" من بلدة سنجار العراقية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان للصحافيين عقب أداء صلاة الجمعة في مدينة إسطنبول، رداً على سؤال حول زيارة وزير الدفاع خلوصي أكار إلى العراق.

وأوضح أن "وزير الدفاع أكّد عقب الزيارة استعداد تركيا لتقديم الدعم لطرد الإرهابيين من سنجار في حال طلبت الحكومة العراقية ذلك"، مشدداً على أن "الجانب التركي مستعد دائماً لتنفيذ العمليات المشترك".

وأشار إلى أن "العمليات لا يمكن تنفيذها بالإعلان عنها"، مضيفاً "قد نأتي على حين غرة ذات ليلة.



هذه هي خلاصة الأمر".

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