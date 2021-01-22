الامن النيابية: ثلاث جهات امنية تتحمل وزر ” مجزرة الطيران”

2021/01/22 | 21:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب مهدي تقي الامرلي، الجمعة، بان 3 جهات امنية تتحمل وزر مجزرة الطيران ببغداد يوم امس.

وقال الامرلي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” الارهاب ارتكب يوم امس مجزرة وحشية باستهداف البسطاء في ساحة الطيران وسط بغداد ما ادى الى استشهاد واصابة العشرات في منظر ماساوي ومؤلم تظهر الوجه الاسود للارهاب الذي يستهدف كل العراقيين دون استثناء”.

واضاف الامرلي،ان” مجزرة الطيران تدلل بان هناك خلايا نائمة لداعش الارهابي في بغداد هي من تقف وراء الجريمة المروعة مؤكدا بان الاستخبارات والامن الوطني والمخابرات مهمتهم هو مكافحة الارهاب والتصدي له وهم يتحملون مسؤولية هذا الخرق الامني”.

داعيا الى” ضرورة اعادة النظر في ملف وجود القيادات الامنية فترات زمنية طويلة في مواقعها واجراء تغيرات مهنية تسهم في تعزيز الاستقرارفي كل المحافظات ومنها بغداد”.

وكان اكثر من 140 شهيد وجريح سقطوا بتفجيرين ارهابيين في ساحة الطيران وسط بغداد يوم امس”.انتهى 25 ف

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