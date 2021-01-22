20% من الانجاز تفصل 30 الف متفرج عراقي عن “ثاني تحفة معمارية” بعد ملعب البصرة

2021/01/22 | 21:09 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

كشف مدير مشروع ملعب الميناء الاولمبي، عن انجاز 80% من مشروع الملعب في محافظة البصرة.

واعرب مدير المشروع علي التميمي في تصريحات صحفية، عن “ثقتهِ بسير مفاصل العمل وفق نسق ثابت بإتجاهِ الإكمال التام بعد اقتراب نسبة الإنجاز من 80 % ليكون تحفة معمارية ثانية تضاف إلى ملعب البصرة الدولي”.

وأضاف أن “ملعب الميناء الأولمبي سعة (30) ألف متفرج في مدينة البصرة وصل إلى مرحلةٍ مهمةٍ من أعمال الإنهاءات فضلًا عن الأعمال التكميلية الضرورية، بَعدَ عودة الشركة المنفذة للعمل فيهِ مرةٍ أُخرى”.

وأشَارَ التميمي إلى أن “العمل يَجري بواقع وحدتين صباحية ومسائية حتى أيام العطل الرسمية”.

وأوضح أن “جميع المواد الإنشائية والكهربائية ومستلزمات التغليف والطلاء وصلت إلى المخازن بما فيها الشاشات العملاقة والمواد الزراعية لأرضية الملعب، ما يعطي مرونة في العمل ويمنع أسباب التوقف”.

وبشأن آخر الأعمال الجارية، قال التميمي إن “العمل مستمر في تهيئة أرضية مرأب السيارات VIP بواقع 350 عجلة فضلًا عن أعمال الأرضية للقطاع VIP وأعمال الواجهة الخارجية تغليف مع نصب القطعة الخاصة باسم الملعب، وأعمال السقوف الثانوية لغرف تبديل اللاعبين والحمامات الخاصة بهم أيضًا”.

شفق

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