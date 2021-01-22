ظريف: خيار العودة للاتفاق النووي أمام أمريكا ليس مفتوحا إلى الأبد

2021/01/22 | 21:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الجمعة، إن خيار ونافذة عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه عام 2018، ليس مفتوحا إلى الأبد.وطالب ظريف الولايات المتحدة بعدم تفويت الفرصة؛ بهدف الحصول على تنازلات من طهران.وأضاف في مقالة له، نشرها بمجلة ”فورين أفيرز“ الأمريكية، أن ”أمام الإدارة الأمريكية …

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