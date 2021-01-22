تدابير احترازية ضد كورونا في بريطانيا

2021/01/22 | 21:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الجمعة، تسجيل 1401 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ارتفاعا من 1290 وفاة تم رصدها يوم الخميس.

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