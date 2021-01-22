اللجنة المالية تحدد موعد التصويت على موازنة 2021

2021/01/22 | 21:27 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت اللجنة المالية النيابية، أن التصويت على موازنة 2021 سيكون خلال أسبوع أو أسبوعين.

وقال عضو اللجنة النائب أحمد حمه في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ألترا عراق"، إن "اللجنة أجرت قراءة تفصيلية وتحليلية للمواد الموجودة في الموازنة وسيتم اتفاق جميع الوزارات والهيئات والمحافظين لدراسة البيانات والتخصيصات".

وأضاف حمه أن "اللجنة المالية وصلت الى النهايات لرفع قانون الموازنة الى مجلس النواب للتصويت عليه"، لافتًا إلى أنه "سيتم التصويت على الموازنة داخل اللجنة خلال الأسبوعين أو الأسبوع المقبل".

وتابع أن "اللجنة تدرس حاليًا جميع المواد في الموازنة من المادة الأولى إلى المادة 58"، مبينًا أن "اللجنة درست موضوع موازنة المحافظات، وبما أن مجلس المحافظات لا يوجد في القانون فقد تم وضع بدائل للتصديق على مشاريع المحافظات"، مؤكدًا أن "اللجنة لم تتفق أو تصوت حتى الآن على هذه البدائل والموضوع في طور المناقشة والتعديل".

ولفت إلى أن "اللجنة لم تناقش مسألة العقود لكنها قامت بدراستها وتحتاج إلى تخصيصات وتم استضافة وزير المالية لمناقشته بشأن إمكانية الوزارة المالية توفير تخصيصات لقرار (315) الخاص بالعقود واللجنة تنتظر جواب وزارة المالية بشأن هذا الموضوع".

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