المنصات الأمريكية للتنقيب عن النفط ترتفع للأسبوع التاسع

2021/01/22 | 21:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع التاسع على التوالي.

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