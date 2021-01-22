الدولار الأمريكي يرتفع أمام العملات الرئيسية بعد بيانات اقتصادية

2021/01/22 | 21:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات اقتصادية.

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