الساعدي: عملية ثأر الشُهداء لن تتوقف

2021/01/22 | 21:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي القبض على أحد الإرهابيين شمالي بغداد، فيما أكد أن عملية ثأر الشُهداء لن تتوقف.

وقال الساعدي لوكالة الأنباء العراقية(واع)، اليوم الجمعة، إن" قوة من جهاز مكافحة الإرهاب القت القبض على أحد الإرهابيين في قضاء الطارمية شمالي بغداد ضمن عملية ثأر الشُهداء".

وأشار إلى "اننا قطعنا عهداً بأن عملية ثأر الشهداء لن تتوقف حتى القصاص من المتورطين ممن سهلوا دخول الإرهابيين اللذين فجراً انفسهما بمنطقة باب الشرقي وسط بغداد".

وانطلقت فجر اليوم عملية "ثأر الشُهداء" والتي تستهدف بقايا عصابات داعـش الإرهابية بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة وإشراف مُباشر من قبل رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب، إذ باشرت وحدات الجهاز الباسلة بواجبات نوعية بوتيرة مُتسارعة ومعلوماتٍ دقيقة ووفق أوامر قضائية .

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