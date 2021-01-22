النفط يستعد للانطلاق من غربي العراق.. نسبة بسيطة لانجاز محطة الضخ

2021/01/22 | 21:39 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

اعلن قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ، الجمعة، عن انجاز اكثر من 80% من مشروع اعادة اعمار وتأهيل محطة ضخ نفط تي وان غربي الانبار .

وقال المحلاوي في تصريح صحفي، ان ” كوادر وزارة النفط وبدعم من حكومة الانبار المحلية انجزت اكثر من 80% من مشروع اعادة اعمار وتأهيل محطة ضخ نفط تي وان 45 كم جنوب قضاء القائم غربي الانبار، المرتبطة بخطوط ضخ النفط من كركوك وبيجي وصولا الى قضاء حديثة غربي المحافظة تمهيدا للبدء بعمليات تصدير النفط من المناطق الغربية الى الاردن “.

واضاف ان” العمل جاري لإعادة اعمار وتأهيل مشروع الخط الاستراتيجي الذي يربط جنوب العراق وشماله من قبل شركة نفط الشمال احد تشكيلات وزارة النفط تمهيدا لإنجاز كافة مراحل العمل في المشروع واعادته الى ما كان عليه قبل 2003 لغرض تصدير النفط عبر شاحنات (صهاريج) الى الاردن”.

وبين ان ” مشروع اعادة محطة تي وان الى العمل يعد من اهم المشاريع العملاقة في المناطق الغربية “.

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