برلماني يرد على ’دعاة الطائفية’: ثلاثة من منطقتنا سقطوا في تفجيري الطيران

2021/01/22 | 21:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

هاجم النائب أحمد المشهداني، الجمعة، "دعاة الطائفية" و "أصوات التفرقة" التي تعالت بعد الانفجارين الدمويين اللذين ضربا العاصمة بغداد.

وقال المشهداني في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (22 كانون الثاني 2021)، "فُجعـت بغـداد أمــس باستشهـاد كوكبـة مـن أبنائهـا بتفجيـر إرهابـي جبـان فـي ساحـة الطيـران حصـدَ أرواح عراقييـن بسطـاء يبحثـون عـن لُقمـة عيشهـم، وكعادتـهِ فالإرهـاب الأعمـىٰ وكمـا نعرفـهُ لا يميـز بيـن عراقـي وآخـر حيـثُ امتـزجـت دمـاء العراقييـن مـن كـل الطوائـف فـي ساحـة الطيـران".

وأضاف، "كانـت حصـة أهالـي الطارميـة مـن الشهـداء الشهيـد الشـاب ( أحمـد سعـد النعيمـي ) والشهيـد الشـاب (عبـد الله علـي المشهدانـي) والجريـح ( محمـد سـلام المشهدانـي ) الذيـن قضـوا فـي الإنفجـار أسـوةً بباقـي الشهـداء".

وتابع المشهداني "وإذ ننعـىٰ شهدائنـا فإننـا نستغـرب مـن بعـض غربـان الشـر والطائفيـة الذيـن مازالـوا ينعقـون عنـد المصائـب يبحثـون عمّـن ينعـق معهـم لمحاولـة نشـر روح الطائفيـة النتنـة التـي غادرهـا العراقيـون بلا رجعـة لينسبـوا الأعمـال الإرهابيـة تبعـاً لأهوائهـم المريضـة محاوليـن إربـاك الوضـع لخدمـة أجنداتهـم، ليضيفـوا لجراحنـا هاجـس الحقـد والكراهيـة، ولكـن بالمجمـل ، أغلـب الشعـب واعـي واللعبـة لـم تعـد تنطلـي علـىٰ النـاس وهيهـات أن تتحقـق أهوائهـم فالعراقيـون أكبـر مـن مخططاتهـم النتنـة التـي تحـاول النيـل مـن وحـدة العراقييـن وتلاحمهـم فـي محاربـة الإرهـاب".

واختتم بيانه بوسم "حاربـوا الارهاب والفتن".

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